"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 21 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 21 Mayıs'ta başlayacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, festivalde, yabancı sanatçı ve toplulukların da sahneleyeceği 13 eser, 22 temsille her yaştan seyircinin beğenisine sunulacak.

İDOB, festivalin açılış eseri "Lucia DiLammermoor" operasını, 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

İtalyan romantik operasının başyapıtlarından olan eserin prömiyerinde, İDOB sanatçıları, orkestrası, korosu ve bale topluluğu etkileyici bir temsile imza atacak. Dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konulan eser, 23 ve 30 Mayıs'ta yeniden sergilenecek.

Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından hareketle Salvadore Cammarano'nun librettosunu yazdığı eserde, İDOB orkestrasını dönüşümlü olarak Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov yönetecek. İDOB korosu ise Paolo Villa yönetiminde sahnede olacak.

Eser, İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde, düşman aileler arasında sıkışmış genç Lucia'nın trajik aşk hikayesini işliyor.

Pinokyo, devreler ve kodlanmış anılarla yeniden oluşturuldu

"Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla" adlı modern dans eseri, 22-24 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Carlo Collodi'nin ünlü klasik hikayesinin teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurgulandığı eser, İDOB Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından sahnelenecek.

Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı adam ile ona getirilen gizemli "sentetik çocuk" arasında doğan beklenmedik bağ, bambaşka bir evrenin kapılarını aralıyor. Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan bu yeni Pinokyo, durağan yaşam ritmini bozarak hem şiirsel hem de tedirginlik uyandıran bir dönüşüm yaratıyor.

Koreograf Erica Silgoner'in sahneye koyduğu eserin müzik tasarımını Murat Gökçe Özücoşkun yaptı.

Bale Yarışması'nın ödül töreni festivalde

Uluslararası bale dünyası tarafından yakından takip edilen "7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması"nın 1 Haziran'daki ödül töreni ve gala gecesi, festivalde izlenebilecek.

Gecede, genç dansçıların performanslarının yanı sıra dünya sahnelerinde dans etmiş yıldız dansçılar Efe Burak (Bejart Balesi baş dansçısı), Anna Tsygankova (Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı), Giorgi Potskhishvili (Hollanda Ulusal Balesi baş dansçısı), konuk sanatçılar Maria Kochetkova ve Daniil Simkin performans sergileyecek.

"Altın Çağın Kadınları" başlıklı barok konser, 1 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenecek. İDOB sanatçılarının sahne alacağı konserde, orkestrayı konuk şef Giulio Prandi yönetecek.

Solistler, klavsende Paolo Villa eşliğinde sahnede olacak.

Kuğu Gölü balesi 3 ve 10 Haziran'da

Genç yeteneklerin sahne alacağı "Opera Studio Sezon Finali" konseri, 2 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.

İDOB tarafından 2025-2026 sanat sezonunda hayata geçirilen ve Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı işbirliğiyle genç opera şarkıcılarının kendi alanlarında yetkin isimlerle bir araya getirilerek birçok konuda eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan "Opera Studio İstanbul Projesi Genç Yetenekleri" solistleri sahnede olacak.

Ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonu ile İDOB tarafından sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi, 3 ve 10 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Eserde, göl kenarında lanetlenmiş bir prensesin kader ve aşk arasındaki dramatik yolculuğu, muhteşem müzik, etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sahneye taşınacak.

Carolina Ullrich 3 Haziran'da sahnede olacak

Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"nda ölümsüzleştirdiği Suleika'nın zarif karakteri, 3 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, romantik dönemin en güzel liedlerinin seslendirileceği "Suleika Lied Akşamı" konseriyle hayat bulacak.

Festivalin konuk sanatçısı, solist soprano Carolina Ullrich, piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşliğinde sahnede olacak.

İDOB Modern Dans İstanbul Topluluğu, 4 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda "Kız Doğdu/III" ile "Hiç Kuş Yok" eserlerini sahneleyecek. Koreografisi Ferhat Güneş, müzik ve ses tasarımı Özge Arslan'a ait "Hiç Kuş Yok" eserinin dünya prömiyeri festivalde yapılacak.

İDOB ile festivalin konukları Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları, 5 ve 6 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde "La Traviata" operasını beğeniye sunacak.

Rejisi ve dramaturjisi Recep Ayyılmaz'a ait eserde, orkestra şefleri Eyyub Quliyev ile Zdravko Lazarov, dönüşümlü olarak İDOB orkestrasını yönetecek.

"Violetta Valery" rollerinde Inara Babayeva ve Evren Işık Yasemin, "Alfredo Germont" rollerinde Mert Süngü ve Ramil Qasimov dönüşümlü sahne alacak.

"Saraydan Kız Kaçırma" ile 9 Haziran'da festival sona erecek

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 6 ve 10 Haziran'da çocuk oyunu "Küçük Prens" İDOB tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek. Eser, orkestra şefi Ahmet Sait Karabulut yönetiminde, Şahan Gürkan rejisiyle beğeniye sunulacak.

AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde 8 Haziran'da Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ile İDOB, "Aurora" konserinde aynı sahneyi paylaşacak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Saraydan Kız Kaçırma", festivalin kapanış eseri olarak 8 ve 9 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde İDOB tarafından sahnelenecek. Eserde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İDOB ve koro şefi Paolo Villa yönetiminde İDOB Korosu ve DOB solistleri sahnede olacak.

Kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işlerken dönemin sosyal sınıf yapıları ve harem kültürü hakkında da önemli izlenimler sunan eser, Caner Akın'ın rejisi ve Tan Sağtürk'ün koreografisiyle izleyiciyle buluşacak.

Sanatseverler, etkinlik biletlerini, festival etkinlik alanlarındaki gişeler ile "www.operabale.gov.tr" ve "www.biletinial.com" bilet satış sitesi üzerinden temin edebilecek.