17. İyilik Gemisi Gazze İçin Yola Çıktı

Gazze için yardım malzemesi taşıyan 17. İyilik Gemisi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşmak üzere son hazırlıklarını tamamladı. Türkiye, son süreçte Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor.

Gazze için yardım malzemesi taşıyan 17. İyilik Gemisi'nin Mısır'ın El- Ariş Limanı'na demir atmak üzere son hazırlıklarını tamamladığı, öğle saatlerinde limana ulaşacağı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesiyle Mersin'den yola çıkan "Akdeniz" adlı gemide prosedürler tamamlandı.

Geminin, öğle saatlerinde El-Ariş Limanı'na demir atması ve AFAD yetkilileri tarafından karşılanması bekleniyor.

Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım gönderdi. Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan 17. İyilik Gemisi, bu kapsamda Gazze'ye yönelik destek çalışmalarının yeni aşamasını temsil ediyor.

