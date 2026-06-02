Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Altın Çağın Kadınları' konseri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce organize edilen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında "Altın Çağın Kadınları" başlıklı barok konseri düzenlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

İzleyicileri antik dünyanın büyüleyici atmosferinde etkileyici bir yolculuğa çıkaran konserin repertuvarı, altın çağın kadın figürlerini kimi zaman bir tanrıçanın kudreti kimi zaman bir aşığın kırılganlığı kimi zaman da kaderine meydan okuyan bir kahramanın cesaretiyle sahneye taşıdı.

Konserde İDOB Oda Orkestrasını şef Giulio Prandi yönetti, solistlere klavsende Paolo Villa eşlik etti.

George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Christoph Willibald Gluck, Jean-Philippe Rameau'nun eserlerini, solistler Ceren Aydın, Esra Çetiner, Otilia İpek, Ayşe Şener ve Esen Demirci yorumladı.