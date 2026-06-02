Haberler

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Altın Çağın Kadınları" konseri düzenlendi

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Altın Çağın Kadınları' konseri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 'Altın Çağın Kadınları' barok konseri gerçekleşti. Konserde İDOB Oda Orkestrası şef Giulio Prandi yönetiminde sahne alırken, solistler Handel, Vivaldi, Purcell gibi bestecilerin eserlerini yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce organize edilen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında "Altın Çağın Kadınları" başlıklı barok konseri düzenlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

İzleyicileri antik dünyanın büyüleyici atmosferinde etkileyici bir yolculuğa çıkaran konserin repertuvarı, altın çağın kadın figürlerini kimi zaman bir tanrıçanın kudreti kimi zaman bir aşığın kırılganlığı kimi zaman da kaderine meydan okuyan bir kahramanın cesaretiyle sahneye taşıdı.

Konserde İDOB Oda Orkestrasını şef Giulio Prandi yönetti, solistlere klavsende Paolo Villa eşlik etti.

George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Christoph Willibald Gluck, Jean-Philippe Rameau'nun eserlerini, solistler Ceren Aydın, Esra Çetiner, Otilia İpek, Ayşe Şener ve Esen Demirci yorumladı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

İddiaları olay olmuştu! Erman Toroğlu hakkında hapis talebi
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti