17. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 17. kez düzenlenen Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Fuar, kadın üreticilere pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde planlandı ve 208 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Muğla'nın Milas ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Güney Ege, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Hacı Apti Mahallesi'ndeki TARİŞ Pamuk Deposu'ndaki fuara, tarım ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katıldı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke törende yaptığı konuşmada, fuarın kadın üreticilere pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, üreticilere ve sektör temsilcilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise il genelinde Milas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki öncülüğüne vurgu yaparak, üreticilere desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da ilçede kurulacak fuar alanı için çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Milas'a daha büyük ve daha güzel bir fuar alanı kazandırmak istiyoruz. Milas tarım, turizm ve sanayiyi içinde barındıran ender ilçelerden. Bu konuda Muğla'da tek sayılırız. Fuarımızın üreticimize ve fuara katılan firmalara hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, zeytin ve zeytinyağının başkenti olan Milas'ın tarım alanında da bir marka haline geldiğini belirtti.

İlçenin AB coğrafi işaretli ürünleri olduğuna dikkati çeken Özer, "Milas artık bir marka ve bu markayı daha iyi hale getirmek için bu fuarlar önemli." dedi.

Expoline Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir ise 17. kez düzenlenen fuara 208 firmanın katıldığını kaydetti.

Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Akar da tarım fuarının Milas için önemine dikkat çekerek, fuarın üreticilerle sektörü buluşturduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek, katılımcılara başarılar diledi.

Fuar, 15 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
