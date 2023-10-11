17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli'de tüm binalar testten geçiriliyor Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Şehrimizdeki tüm binalar, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve diğer kurumların katılımıyla depreme dayanıklılık konusunda testten geçiriliyor" Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresine katılan...

17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli'de tüm binalar testten geçiriliyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Şehrimizdeki tüm binalar, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve diğer kurumların katılımıyla depreme dayanıklılık konusunda testten geçiriliyor"

KOCAELİ - Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresine katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Şehrimizdeki tüm binalar, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve diğer kurumların katılımıyla depreme dayanıklılık konusunda testten geçiriliyor.

Her bir binamızla ilgili bütün bir resmi şehrimiz açısından yakında görmüş olacağız. Böylelikle hangi alanlara daha fazla konsantre olmamız gerektiğini ve özellikle kentsel dönüşüm başta olmak üzere neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı konuşmuş olacağız" dedi.

Kocaeli'de AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile Afete Dirençli Türkiye Temalı "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik" kongresi düzenlendi. Kongrede muhtemel afet öncesinde yapılabilecekler değerlendirildi.

"Yoğun çalışma yürütüyoruz"

Afete hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Dirençli şehir, dirençli ülke olabilmemiz için risk azalma çalışmalarına öncelik vermemiz gerekiyor. Kocaeli için muhtemel risklere bakıldığında deprem birinci, taşkın, sel ve endüstriyel kazalar ikinci, kütle hareketleri de üçüncü sırada yer alıyor. Bu çalışmaları özellikle üniversite hocaları rehberliğinde gerçekleştirdik. Kocaeli için özellikle endüstriyel kazalarla ilgili çok daha detaylı çalışıyoruz. 36 limanı bulunan, Türkiye dış ticaretin yüzde 18'ini karşılayan ve yılda 82.4 milyon ton mal elleçlenen, neredeyse Türkiye'deki toplam 70 ilde toplanan vergiden daha fazla vergi toplayan bir şehrin daha fazla üzerinde çalışmaya ihtiyacımız var. Kısacası şehrimizde meydana gelebilecek bir riskin, afetin tüm Türkiye'nin ekonomisini derinden etkileyebileceğini, tedarik zincirini kırabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu bilinç ve şuurla da çalışmamıza devam ediyoruz. Özellikle Dirençli Şehir Kocaeli çerçevesinde, Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimiz ve STK'larımızla yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, TÜBİTAK'ın desteklerini her daim yanımızda hissediyoruz. Bunun için 14 eylem planıyla çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz" dedi.

"Bu yıl sonuna kadar bütün OSB'lerimizde arama kurtarma ekiplerini kurmuş olacağız"

Kocaeli'deki tüm binaların depreme dayanıklılık testinden geçirildiğini dile getiren Vali Yavuz, "Şehrimizdeki tüm binalar, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz ve diğer kurumların katılımıyla depreme dayanıklılık konusunda testten geçiriliyor. Her bir binamızla ilgili bütün bir resmi şehrimiz açısından yakında görmüş olacağız. Böylelikle hangi alanlara daha fazla konsantre olmamız gerektiğini ve özellikle kentsel dönüşüm başta olmak üzere neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı konuşmuş olacağız. Kocaeli 14 OSB'si olan, yaklaşık yıllık 40 milyar dolar ihracat kapasiteli bir şehir. Kocaeli'deki OSB'lerimizde, endüstri bölgelerimizde arama kurtarma ekiplerinin mutlak suretle organize edilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede Türkiye'de ilk defa 2020 yılında OSB'lerimizde arama kurtarma ekiplerini kurmaya başladık. Bu yıl sonuna kadar bütün OSB'lerimizde arama kurtarma ekiplerini kurmuş olacağız. Bin 400 kişilik arama kurtarma ekibi, endüstriyel kazalar başta olmak üzere tüm afetlere müdahale edebilecek kapasiteli eğitimlerine devam ediyor. Bu güzel örneğin Türkiye'de yayılabileceğini de hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Muhtemel depremde veya afette özellikle lojistik desteği Kocaeli'den yapacağız"

Kocaeli'nin 6 Şubat depreminin ardından afet bölgelerine yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi veren Vali Yavuz, "Özellikle kamu ve özel sektör bağışlarıyla birlikte bölgeye yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan ayni ve nakdi yardım yapıldı. Bu vesileyle özellikle bölgede çalışırken arkamızda dağ gibi duran Kocaelili kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da destansı başarı ortaya koydu. Devletin imkanlarını 11 ile yayarak kardeşlerimize destek olmaya çalıştık. Oradaki kardeşlerimize peyder pey yardım etmeye devam ediyoruz. Muhtemel depremlere hazırlık bakımından da Kocaeli'nin kilit nokta olduğunu düşünerek, özellikle bölgemizde lojistik depolar bulundurmaya devam ediyoruz. Bütün yapacağımız depoları arkadaşlarımız tespit etti. Muhtemel depremde veya afette özellikle lojistik desteği Kocaeli'den yapacağımızı değerlendiriyorum. Bu anlamda trafiğin kesilmesi ve trafikteki araçların depolanması dahil olmak üzere bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçelerde afet toplantısı gerçekleştiriyoruz. Şu anda çadırkent alanlarının hazır hale getirilmesi, konteyner kentleri yapacağımız alanlarının altyapısının hazırlanması başta olmak üzere ilçe belediyelerimizle de yoğun çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yardım nasıl yapılır eğitiminin verilmesi gerekir"

Çadır ve konteyner kentlerin altyapılarının hazırlanmasının zaman aldığını dile getiren Kocaeli Valisi Yavuz, "Bu sorunun hızlı şekilde çözülmesi gerekiyor. İlimizdeki en iyi örneklerden bir tanesi Carrefoursa deposu. Carrefoursa deposuna el koyarak bütün yardım malzemeleri şehrimizde tasvip edilmiştir. Tüm yardım malzemeleri forkliftlere yüklenecek şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir pakette karışık madde yüklenmemiştir. Bu çerçevede yardım nasıl yapılır veya nasıl yapılmalıdır eğitiminin verilmesi gerekir. Özellikle Kahramanmaraş'ta lojistik depodan sorumlu birisi olarak iyi niyetle gönderilen yardımların nasıl kaosa dönüştüğünü de bizzat yaşadık. Bu bakımdan mülki idari amirlerimizin, üniversitelerimizin, belediyelerimizin, STK'larımızın bu iyi niyetle yapılan yardımların nasıl tasvip edilebileceğini, nasıl paketlenebilecek ve gönderileceği konusunda uzun uzun çalışılması gerekir. Eğer bu çalışma yapılmazsa bir şehirde 50 veya 100 kişiyle yapılabilecek çalışmanın o bölgede 10 bin kişiyle bile yapılamayacağını ve bütün yardım faaliyetlerinin sabote edilebileceğini maalesef hatırlatmak istiyorum. Bu bakımdan bu konuyu detaylı olarak çalışıyoruz" dedi.

Katılımcılar

Kongreye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AFAD Başkanı Okay Memiş, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, STK'lar ve çok sayıda davetli katıldı.