Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) suç duyurusu üzerine, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride yer alan 'gerici azınlığın provokasyonu' ve 'şeriatçı dayatmalar' ifadelerinin toplumsal barışı zedeleyici nitelikte olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi. Başvurunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bildiride imzası bulunan 168 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimlik ve adres tespit çalışmalarının yapıldığı, ayrıca ifadelerinin emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tahkikat evrakının, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı