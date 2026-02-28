Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine imza atan 168 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bildiride yer alan ifadelerin toplumsal barışı zedeleyici olduğu belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) suç duyurusu üzerine, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride yer alan 'gerici azınlığın provokasyonu' ve 'şeriatçı dayatmalar' ifadelerinin toplumsal barışı zedeleyici nitelikte olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi. Başvurunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bildiride imzası bulunan 168 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimlik ve adres tespit çalışmalarının yapıldığı, ayrıca ifadelerinin emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tahkikat evrakının, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı