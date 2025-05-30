16 Yıldır Aranan Hükümlü Van'da Yakalandı

16 Yıldır Aranan Hükümlü Van'da Yakalandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yıldır aranan firari hükümlü N.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 yıldır aranan N.K'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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