Muğla'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S. isimli firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yakın akrabayı öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel