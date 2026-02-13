Muğla'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı

Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S. isimli firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yakın akrabayı öldürme" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin kentte olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

