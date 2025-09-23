Haberler

16 Yaşındaki Kızını Dans Ettirerek Para Kazanmaya Çalışan Baba Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sosyal medya üzerinden kızıyla dans edip para kazanmaya çalışan Ö.Ç. tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kızı E.N.Ç. devlet korumasına alındı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde sosyal medya yayınında 16 yaşındaki kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen Ö.Ç. tutuklandı.

Erzin'de yaşayan Ö.Ç., iddiaya göre sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı yayında kızı E.N.Ç.'ye dans ettirip, katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan hediyelerden istedi. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Ö.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, E.N.Ç. de devlet koruması altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin takip edileceği bildirildi.

