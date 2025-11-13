Haberler

16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali Başlıyor

Bu yıl 'Doğu, Batı ile Buluşuyor' temasıyla gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 16 Kasım'da Ankara'da başlayacak ve birçok sanatçıyı ağırlayacak.

16. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali "Doğu, Batı ile Buluşuyor" temasıyla 16 Kasım'da başlayacak.

Festival koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer'in öncülüğündeki festival, bu yıl Ankara CSO ADA Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

2010 yılında Ankara'da başlayan, sonraki yıllarda Anadolu'nun çeşitli şehirlerine de yayılan festival, bugüne kadar Almanya'dan Rusya'ya, Çin'den Meksika'ya, Kore'den Yunanistan'a kadar birçok ülkeden sanatçıları ağırladı.

Festival, 2020'de "Ace of MICE Awards"da "En İyi Festival" seçilmişti.

Bu yıl 16 Kasım, 25 Kasım ve 2 Aralık ile 14 Ocak 2026'da farklı programlarla devam edecek festival kapsamında flüt sanatçısı Kutluer'e, Festival Strings, Medine Tuganova, Marvida Huseynova ve Natalia Pashnova isimlerinin de yer aldığı farklı sanatçılar eşlik edecek.

Festival programı "sefikakutluerfest.com" adresinden, konser biletleri ise Biletinial üzerinden takip edilebiliyor.

İstanbul programı Kadıköy Süreyya Operası'nda

Şefika Kutluer ayrıca, 19 Kasım'da Kadıköy Süreyya Operası'nda piyanist Kamerhan Turan eşliğinde popüler klasik eserlerden oluşan bir repertuvarla sahne alacak.

"Sihirli Flüt Şefika Kutluer ile Popüler Klasikler" başlıklı resitalde klasik müzik bestecilerinin sevilen eserleri seslendirilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
