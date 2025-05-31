16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde 'Deliriyum' Gösterimi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali"nde modern dans gösterisi "Deliriyum"un dünya prömiyeri yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre gösteri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından sahnelendi.

Dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ve kimliği üzerindeki etkilerini konu alan yapıt, düşünerek hareket eden insandan izleyerek ve konuşarak var olan insana, oradan da algoritmalarla yönlendirilen, adeta programlanmış bireye dönüşüm sürecini sahneye taşıyor.

Adını tıpta bilinç karışıklığı ve gerçeklikten kopma halini tanımlayan "deliryum" kavramından alan eser, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl bulanıklaştığını sorguluyor.

Sahnede yer alan dijital ekranlar ve algoritmalarla etkileşim içinde dans eden 13 dansçı, boşlukta kendi varlıklarını arıyor.

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız'ın koreografisini üstlendiği "Deliriyum"un müzik-ses tasarımı Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan ve ışık tasarımı Yasin Gültepe'ye ait.

Modern dans eserinin kostümleri de Yargıcı'nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde tasarlandı.

Sahnede dansçılar Alper Marangoz, Anna Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Miray Bacı, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Ahmet Servet Şahin, Buse Ercan, Destan Daştan ve Gökçe Aksu yer aldı.