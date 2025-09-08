16. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri 12-14 Eylül'de

Kırklareli'nde 16. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri 12-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli Kent Konseyi işbirliğinde güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

Şenliklerde yerel üretimin önemine dikkat çekeceklerini ifade eden Bulut, bu tür etkinliklerin aynı zamanda birlik, beraberlik, kültürel değerlerin yaşatılması, değerlerin geçmişten bugüne ve bugünden yarınlara taşınabilmesi ile üreticilerin emeklerinin sergilenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üreticilerin emeklerinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması bakımından Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliklerini önemsediklerini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Çünkü bu sadece bir şenlik değil. Bu tamamen üreticimizin el emeği göz nuru, topraktan alın teriyle ortaya koyduğu ürünlerin halkımızla, vatandaşlarımızla, milletimizle buluşmasının bir şenliği. O bakımdan da çok anlamlı buluyorum. Hem üreticilerin ve üretilen ürünlerin farkındalığının oluşturulması, hem de bu tür etkinliklerle bir araya gelmenin, birlikte olmanın, o anları, keyfi ve hazzı birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor bizlere. 16. Kırklareli Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliklerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş da şenlik programını tanıttı.