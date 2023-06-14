150 TL'lik alacak için işlenen cinayet kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Eyüp S.'nin 150 TL'lik borcunu ödemek istemediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıkarken, olay anının görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı

Gaziantep'in Şahinbey'in Karayılan Mahallesinde meydana gelen ve 150 TL borç nedeniyle tartışan 2 arkadaştan biri olan 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekle öldürülürken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Geçen yıl 12 Ağustos Cuma gecesi saat 01: 27 sıralarında meydana gelen olayın görüntülerinde, sokakta merdiven basamaklarını çıkan 22 yaşındaki Eyüp S, pompalı tüfekten çıkan mermilerle vurulduğu anlar yer aldı.

150 TL'lik alacak için tartıştılar

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Bayram S., ise polis karakoluna giderek, teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram S.'nin ifadesinde ise, Eyüp S'nin 150 TL'lik parayı geri vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığı ve kendisini tehdit ederek, şantajda bulunması, küfür ve hakaretlerle tahrik etmesi gibi nedenlerden pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.