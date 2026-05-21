Bursalı dövüşçü Serdar Şayık, Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

BURSA'da yaşayan Serdar Şayık (26), 15 yıl önce okulunda yapılan seçmelerle adım attığı dövüş sporlarında dünya şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl Abu Dabi'de dünya ikincisi olan milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rakiplerini teker teker eleyip, 63,5 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Serdar Şayık, 15 yıl önce okulunda yapılan seçmelere katılıp, karate sporuna başladı. Disiplini ve yeteneğiyle dikkat çeken Şayık, düzenli antrenman yaparak kick boksa yöneldi ve çalışmalarını zamanla profesyonel düzeye taşıdı. Katıldığı ulusal organizasyonlarda üst üste Türkiye şampiyonlukları elde eden Şayık, Avrupa şampiyonu olurken, Abu Dabi'de 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda da çıktığı 5 maçın ardından dünya ikinciliğini elde etti. Hedefi 1'incilik kürsüsü olan milli sporcu, 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Turkish Open WAKO World Cup' (Dünya Kupası) yarışmasında ringe çıktı. 63,5 kilogram 'Low Kick' branşında mücadele eden Şayık, tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

'TÜRK BAYRAĞINI TÜM DÜNYADA DALGALANDIRDIM'

Her müsabakaya disiplinli bir şekilde hazırlandığını söyleyen Serdar Şayık, "Aktif olarak kick boks yapıyorum. Antalya'da dünya kupası yapıldı. 2 ülkeden 2 rakiple dövüştüm. Biraz zorlandım. Ama dünya şampiyonu oldum. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırdım. Herhangi bir devlet desteği veya belediyelerden destek almadım. Keşke bize destek çıksalardı. Antrenmanlarım devam ediyor. Bir turnuvamız var, onu da kazanırsam yeniden ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı