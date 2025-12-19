Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Y. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin (67) adresini tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel