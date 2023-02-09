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15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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15 yaşındaki Nalan, 85 saat sonra enkazdan çıkarıldı

MALATYA'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç'ı (15), enkazdan sağ olarak çıkardı.

MALATYA'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç'ı (15), enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, Ordu'dan arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak içinçalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İsmetiye Mahallesi'ndeki 5 katlı Balaban Apartmanı'nın enkazında çalışan itfaiye ekibi, depremden 85 saat sonra Nalan Kılıç'ı kurtardı. Enkazdan battaniyeye sarılarak çıkarılan Kılıç, tedavi altına alındı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi Malatya İtfaiye Güncel Haberler

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