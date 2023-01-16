15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaja 111,5 yıl hapis istemi

ANKARA'da, S.K. (18) adlı kıza 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunup, çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emre Kara (19) için savcı, mütalaasında 111,5 yıl hapis talep etti.

Ankara'da yaşayan S.K., 2020'deki yaz tatilinde memleketleri Haymana ilçesine bağlı Kutluhan köyünde Emre Kara ile tanışıp arkadaş oldu. Tatil sonrası Ankara'ya dönen S.K., Ocak 2021'de evden kaçtı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu S.K.'nin, Kara'nın yanında olduğu ortaya çıktı. S.K, bir süre sonra evine dönerken, Kara ise tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği uygunsuz görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi ile polise giderek şikayetçi oldu. Emre Kara, S.K.'ye ait uygunsuz görüntüleri önce akrabalarına gönderdi sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan Emre Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.