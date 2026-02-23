Haberler

Kapıları açık ilerleyen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsüne 60 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ehliyetsiz olarak araç kullanan 15 yaşındaki sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için 60 bin lira para cezasına çarptırıldı. Araç, trafikten men edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin kapıları açık şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan 15 yaşındaki sürücüye, 60 bin lira ceza uygulandı; araç trafikten menedildi.

Oba Mahallesi Taşatan Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleri ile tespit edilen ehliyetsiz otomobil sürücüsü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince yakalandı. İncelemede; 15 yaşındaki sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 'Yakın takip yapmak', 'Çevreyi rahatsız edecek şekilde saygısızca araç kullanmak' ve 'Yüksek sesle müzik dinlemek', 'Teknik şartlara aykırı araç kullanmak' maddeleri olmak üzere toplam 60 bin 15 lira ceza uygulandı ve otomobil trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü

Milyonlarca futbolseveri korkudan uyutmayan görüntü