15 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Ankara'da 15 yaşındaki yaşıtı tarafından bıçaklanan çocuk toprağa verildi.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta iki gün önce, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Acacı, sevk edildiği hastanede dün hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan D.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Acacı için cenaze töreni düzenlendi

Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Acacı için Pursaklar Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Acacı'nın ailesi ve arkadaşları katıldı.

Namazın ardından Acacı'nın cenazesi, aynı yerde toprağa verildi.