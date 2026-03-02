Haberler

Aydın'da av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, av tüfeğindeki kaza sonucu 15 yaşındaki Serhat Budak hayatını kaybetti. Olay sırasında tüfeğiyle oynayan iki arkadaşı gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Atburgazı Mahallesi sakinleri, meydanda Serhat Budak'ın (15) av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
