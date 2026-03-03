Bilecik'te 'Tarım, Orman ve İnsan' fotoğraf sergisi düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'ndan seçki fotoğraflar, sergilendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

"Tarım Orman ve İnsan" temalı yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi, Bozüyük Kapalı Pazar Alanı'nda Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla ziyarete açıldı."

Kaymakam Öztürk, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.