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İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz dolayısıyla 21 ülkeden 41 yabancı gazeteciyi Türkiye'de ağırlıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisini Ankara ve İstanbul'da ağırlayacak. Program kapsamında yabancı basın mensupları darbe girişimine ilişkin olayları yerinde inceleyecek, TRT ve müzeleri ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisini Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek "15 Temmuz Uluslararası Medya Programı" kapsamında Türkiye'de ağırlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, programa, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Kore, Fas, Etiyopya, Polonya, Güney Afrika, Kazakistan, Katar, Nijerya, Karadağ, Özbekistan, Mozambik, Senegal, Tanzanya ve KKTC'den medya temsilcileri katılacak.

15-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek programla, yabancı basın mensuplarının 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine ilişkin olayları yerinde incelemeleri, Türkiye'nin demokrasi mücadelesini yakından gözlemlemeleri ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin kapsamlı bilgi edinmeleri amaçlanıyor.

Programın Ankara ayağında katılımcılar, ilk olarak TRT'ye ziyaret gerçekleştirecek, darbe girişimi sırasında TRT binasında yaşananlarla ilgili bilgilendirilecek.

Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaret edilecek.

Uluslararası medya temsilcileri ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Anma Programı'na katılarak, anma etkinliklerini yerinde takip edecek.

Program, İstanbul'da gerçekleştirilecek ziyaretlerle devam edecek. Katılımcılar, İstanbul Valiliğinde düzenlenecek sunum ve bilgilendirme programının ardından 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni ziyaret edecek.

Programla, uluslararası kamuoyunun 15 Temmuz'a ilişkin daha kapsamlı ve doğrudan bilgi edinmesine katkı sağlaması ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ilişkin uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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