İBB'de 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık binasının önünde anma programı yapıldı.

Saraçhane'de düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce, milletin iradesine karşı hain bir darbe girişimi ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen karanlık bir geceyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Hain bir terör örgütünün Türkiye'yi, insanların geleceğini ve özgürlüğünü ele geçirmeye çalıştığını belirten Aslan, "Gazi Meclisimize bombalar yağdırdılar, halkımızın iradesine kastetmeye kalktılar. Bu, topraklarımızda gördüğümüz ilk darbe kalkışması değildi ama her darbe gibi çok acıydı, çok hainceydi. Fakat o karanlık gecede milletimiz, egemenliğini kimseye teslim etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tüm partilerden milletvekillerimiz parlamentoda, halkımız sokaklarda direndi. Canımız, kanımız pahasına demokrasimizi müdafaa ettik." diye konuştu.

Aslan, Saraçhane'de halkın büyük bir direniş gösterdiğini, İBB'yi işgal etmeye çalışan karanlık odaklara geçit vermediklerini sözlerine ekledi.

"Bu ülkede millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yok"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, hain darbe girişiminde yalnızca devlet kurumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İBB veya kamu binalarının hedef alınmadığını söyledi.

O gece milletin egemenliği, halkın seçme, seçilme hakkı ve demokratik düzenin de hedef alındığını dile getiren İnanlı, milletin, siyasi görüşü, yaşam biçimi ve dünya görüşü ne olursa olsun demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

İnanlı, şunları kaydetti:

"Tankların önüne geçen, meydanları dolduran ve darbecilere geçit vermeyen halkımız, egemenliğin gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'un en önemli mesajı şudur: Bu ülkede millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Ne silahlı yapılar, ne vesayet odakları, ne atanmışlar ne de kendisini milletin kararından üstün gören herhangi bir makam, halkın iradesini ortadan kaldıramaz."

"Türkiye'nin bağımsızlığı için omuz omuza mücadele etti"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, bugün İBB 15 Temmuz Şehitleri Panosu'nun önünde, vatanı, bayrağı, ezanı ve millet iradesini korumak uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve saygıyla anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gökkuş, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak o gece yaşananları unutmanın mümkün olmadığını, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inildiğini belirtti.

O gece insanların yüzünde korkudan çok kararlılık olduğuna dikkati çeken Gökkuş, "Çünkü milletimiz şunu biliyordu: Bu, bir hükümet meselesi değildi. Mesele milletin iradesiydi, mesele bayrağımızın inmemesiydi. Mesele ezanlarımızın susmamasıydı, mesele vatanımızın bölünmemesiydi. İşte Saraçhane ise o gecenin en önemli direniş merkezlerinden biri oldu. Tankların, silahların ve tehditlerin karşısında insanlar sadece cesaretleriyle durdular." ifadelerini kullandı.

Faslı bir kişinin şehit olduğunu, Suriyeli ve Iraklıların da gaziler arasında bulunduğunu aktaran Gökkuş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi insanlar kökenlerine, memleketlerine ya da kimliklerine göre değil, Türkiye'nin geleceği, demokrasi ve bağımsızlığı için omuz omuza mücadele ettiler. O geceden sonra, o en uzun geceden sonra günlerce demokrasi nöbeti tuttuk. O nöbet tuttuğumuz mekanlardan birisi de bu Saraçhane Parkı'ydı. Çünkü biliyorduk ki o gece sadece bir darbe girişimi püskürtülmedi, aynı zamanda milletin de iradesine sahip çıkıldı. Bugün etrafımızda sadece bir anıt görmüyoruz, bir hafıza görüyoruz, bir duruş görüyoruz. Tam yanı başımızda bulunan figürler ve anıtlar bize o gecenin ruhunu hatırlatıyor."

"Karanlık planların en acı örneklerinden biri FETÖ'nün gerçekleştirmeye kalkıştığı hain darbe girişimi"

İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, bugünün cesaretin korkuya, imanın ihanete, milli iradenin vesayete galip geldiği kutlu bir direnişin yıl dönümü olduğunu söyledi.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar aziz milletin, bağımsızlığına ve istiklaline yönelen hiçbir saldırıya boyun eğmediğine işaret eden Ayhan, "Ancak tarih boyunca milletimizin kazandığı her büyük zaferin ardından yeni hesaplar yapılmış, yeni ihanet planları hazırlanmıştır. Yüzyıllar önce Haçlı Seferleri'yle hedef alınan bu topraklar, dün farklı yöntemlerle ve farklı taşeronlar eliyle aynı emellerin hedefi haline getirilmek istenmiştir.

Bu karanlık planların en acı örneklerinden biri de FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmeye kalkıştığı hain darbe girişimidir." diye konuştu.

İBB Meclisi BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, millet iradesinin silaha boyun eğmediği, inancın ihanete galip geldiği, ezanların silah seslerinden daha gür yükseldiği destansı bir direniş olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dua okunup şehitler panosuna karanfil bırakıldı.