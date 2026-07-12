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Ilgaz Dağı'nda 15 Temmuz anma tırmanışı

Ilgaz Dağı'nda 15 Temmuz anma tırmanışı
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Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ilgaz Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ilgaz Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı tırmanışı düzenlendi.

Ankara ve Çankırı'dan 22 dağcı, antrenör Mesut Aydoğan liderliğinde ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri refakatinde Ilgaz Dağı'nın 2 bin 404 rakımlı Emirgazi Tepesi'ne tırmandı.

Yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı açılarak 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı da kamp alanını ziyaret ederek katılımcılara, Çankırı Valisi adına katılım belgelerini takdim etti.

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışa ilişkin yaptığı açıklamada, Çankırı Valiliği ve ÇANDAK işbirliğinde organize edilen etkinliğin herhangi bir sorun yaşanmadan, başarıyla tamamlandığını belirterek, destek veren tüm kurumlara ve sporculara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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