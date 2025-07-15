15 Temmuz şehitleri Gaziosmanpaşa'da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da anma programı gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Farika Kitaplı Kahve'de düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Vekili Karadeniz, şehitlerimizi rahmetle andığını ifade ederek, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Karadeniz, "15 Temmuz bizler için önemli bir milat. Unutmamamız gereken, sürekli hafızamızda tutmamız gereken, milletin düşmanlarına da sürekli hatırlatmamız gereken bir gün." ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geçerek karanfil bırakıp, dua etti.

Programda, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ile ilçe protokolü de yer aldı.

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