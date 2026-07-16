Antalya'da 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı

ANTALYA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda, 15 Temmuz gecesinde şehit olanlar dualarla anıldı.

'MEYDANLARI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DOLDURUYORUZ'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, 15 Temmuz'un, kahramanların vatan uğruna can verdiği, unutulmaması gereken bir gün olduğunu söyledi. Kılınç, "Vatanına, bayrağına ve kutsallarına dokunanlara en güzel cevabı veren kahramanların, arkalarına bakmadan F-16'lara, tanklara ve toplara göğüs geren şehitlerimizin anıldığı gündür. Ay yıldızlı bayrağın gökte dalgalanabilmesi için Asım'ın nesli misali yetiştirdiğimiz evlatlarımız görevlerini yaptı. Biz de onları anmak için meydanları dolduruyoruz" dedi.

'15 TEMMUZ'UN BIRAKTIĞI DERSLERİ İYİ ANLAMALIYIZ'

Programda konuşan Rektör Özlenen Özkan ise millet iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelen hain darbe girişimini bir kez daha hatırlamak, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anmak için bir aradayız. Üzerinden geçen 10 yılın ardından yaşanan bu darbe girişiminin bize bıraktığı dersleri çok iyi anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'AKILLARINI VE İRADELERİNİ TESLİM ETTİLER'

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişin tarihe geçtiğini belirterek, "Türk milletinin kahramanlığı başka hiçbir millete benzemez. Bir yerde Türk ayağa kalkıyor; Hasan Tahsin gibi, Ömer Halisdemir gibi kurşununu düşmanın alnına sıkıyor ve orada her şey değişiyor" dedi. Asıl sorgulanması gerekenin bazı insanların yabancı yapılara nasıl teslim olduğu konusu olduğunu ifade eden Şahin, "Nasıl oluyor da bu memleketin çocukları kendilerini böyle yabancılara kaptırıyor? Biz çocuklarımızı bu yabancı yapıların oyuncağı haline nasıl getiriyoruz? Asıl soru budur. Çünkü akıllarını ve iradelerini teslim ettiler. Dindar olacaklarını zannediyorlardı" ifadelerini kullandı.

FETÖ mensuplarına da seslenen Vali Şahin, "Siz ihanet ederek kendi soyunuzu ve haysiyetinizi kirlettiniz. Bu sadece sizinle kalmayacak, çocuklarınıza ve torunlarınıza da sirayet edecek. Kuklası olduğunuz küresel güçlerin içinde eriyip yok olacaksınız. Hiç olmazsa neslinizi kurtarın" dedi.

Program, ilahiler okunması, 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi ve şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı