15 Temmuz Şehitler Köprüsü, pazartesi, salı ve çarşamba 01.00-05.00 arası Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlere kapalı olacak

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, çekimleri devam eden 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını açıkladı. Açıklamaya göre birinci köprü, pazartesi, salı ve çarşamba 01.00-05.00 arasında Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlere kapalı olacak.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da çekimleri devam eden 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacaktır. Çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

03 Ağustos 2026 Pazartesi günü 01.00-05.00 saatleri arasında,

04 Ağustos 2026 Salı günü 01.00-05.00 saatleri arasında,

05 Ağustos 2026 Çarşamba günü 01.00-05.00 saatleri arasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacaktır. Bu süre zarfında trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek olup, sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken belirtilen tarih ve saatleri dikkate almaları önem arz etmektedir"

Kaynak: ANKA