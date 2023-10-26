15 Temmuz Şehitler Köprüsü dün gece 3 saat boyunca trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri provası kapsamında bu gece 02.00 ile 05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

AVRASYA VE FSM'YE YÖNLENDİRİLDİ

Sürücüler, Anadolu ve Avrupa yakası geçişleri için Avrasya Tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.