Şehit Yasin Naci Ağaroğlu, 15 Temmuz'un 10. yılında kabri başında anıldı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu kabri başında anıldı. Şehidin babası Osman Ağaroğlu, "Bugün onur günümüzdür. Biz alnı açık başı dik olarak hareket etmekteyiz. O çapulculara memleketimizi bırakmamak için şehit verdiğimiz için gururluyuz. Onun için boynu büyük değiliz" dedi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateşte şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Programa Antalya Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Kaymakam Onur Yılmazer, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve mülki erkan, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrine karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mezarlıkta konuşan Osman Ağaroğlu, "Bugün 10 sene önce memleketimizi dış güçlere peşkeş çekmeye çalışan şarlatanların yüzüstü bırakıldıkları tarihi gündür. Bizim yas günümüz değildir, onur günümüzdür. Biz alnı açık başı dik olarak hareket etmekteyiz. O çapulculara memleketi bırakmamak için şehit verdiğimiz için gururluyuz. Onun için boynu bükük değiliz. Öyle bir evlat yetiştirdiğimiz için de gurur duyuyoruz. Cesaretiyle yaşamayanlar esaretiyle ölür. Bir toprağın toprak olması, vatan olması için bir bedel olması lazım. O bedel candır, kandır" dedi.

Vali Hulusi Şahin de "10 yıl geçti ama acımız hala taze. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu ülkenin şehitleri bütün çiçekleri hak ediyor. Onlar bizim onurumuz, gururumuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı