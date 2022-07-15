15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Yazıcı, ziyarette şehidin babası Osman Ağaroğlu'na Türk bayrağı hediye etti. Ardından şehidin Yazır Mahalle Mezarlığı'nda bulunan kabrine geçilerek Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken baba Ağaroğlu, yas tutmadıklarını, oğluyla gurur duyduklarını söyledi.

Ağaroğlu, şehit düşen oğlunun sadece kendisinin değil tüm vatanın evladı olduğunu dile getirdi.