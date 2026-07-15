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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Çoban, Amasya'da anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Çoban, Amasya'da anıldı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Programa katılan Kaymakam Büşra Güneş, o gece canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gümüşhacıköy Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Cennet Şahin, şehit Çoban'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Güneş, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirterek, o gece canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Güneş, birlik ve beraberliğin korunmasının, milli ve manevi değerlere sahip çıkılmasının şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en önemli sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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