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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de anıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de anıldı
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde meslektaşlarına yardım ederken Çengelköy'de şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene vali, askeri yetkililer ve ailesi katıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Dalgıç, daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateşle vurularak şehit oldu.

MEZARI BAŞINDA TÖREN

Şehit polis memuru Fatih Dalgıç, şahadetinin yıl dönümünde anıldı. Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anmaya Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ile şehidin annesi Asiye Dalgıç katıldı. Anmada, şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Duanın ardından saygı atışı yapılırken, programa katılanlar şehit Dalgıç'ın aynı mahalledeki ailesinin evini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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