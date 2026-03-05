15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı babası gibi "bordo bereli" oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, babası gibi "bordo bereli" oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı.

Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.

Teğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.