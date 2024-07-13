FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Ali Aksu anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Ali Aksu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabri başında anıldı.

Anma programına Aksu'nun ailesinin yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Şehit Muhammed Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, oğlunun kabrini ve hatıralarını yaşattıklarını dile getirerek, ziyarete gelenlere teşekkür etti.

Karaaslan da 15 Temmuz'un Türk milletinin hafızasında unutulmaz bir gün olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.