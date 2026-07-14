Giresun'da 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan İsmail Kefal, Giresun'da kabri başında anıldı.

Giresun Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehit düşen Kefal'in Tirebolu ilçesi Karademir köyündeki mezarı, Vali Mustafa Koç ve protokol üyelerince ziyaret edildi.

Şehidin kabrine çiçek bırakılan programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programın ardından Vali Koç, şehidin ailesiyle bir araya geldi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Koç, vatanın bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Etkinlik kapsamında Espiye ilçesinde de Espiye Gençlik Merkezi öğrencilerince şehit mezarları ziyaret edildi.

Fatih Camisi'ndeki programda ise şehitler için dua edildi.