Şehit Fuat Bozkurt Malatya'da anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan 31 yaşındaki Fuat Bozkurt için Malatya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi şehadet mertebesine yükselen Fuat Bozkurt, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, aziz milletin hain darbe teşebbüsünü cesaretiyle engellediğini, küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğuna soyunan FETÖ'nün hak ettiği cevabı azim milletten ve kutlu devletten aldığını ifade etti.

Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.