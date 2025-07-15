15 Temmuz şehidi Ferdi Yurduseven, Samsun'daki kabri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Ferdi Yurduseven için 19 Mayıs ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile diğer ilgililer, darbe girişimi sırasında şehit olan Ferdi Yurduseven'in Tepeköy Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Tavlı, Kırcalı ve Topaloğlu, daha sonra şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.