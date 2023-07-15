15 Temmuz şehidi Erdem Diker için anma programı düzenlendi
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Erdem Diker için Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde anma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri, şehidin kabrine karanfil bıraktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Erdem Diker için Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.
Başçiftlik Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende, Diker'in Şahnalan köyündeki kabri başında dua edildi.
Kaymakam Serhat Bağcı, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Bilgin ve protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.