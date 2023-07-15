15 Temmuz şehidi Erdem Diker için anma programı düzenlendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Erdem Diker için Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde anma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri, şehidin kabrine karanfil bıraktı.