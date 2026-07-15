FETÖ'nün Darbe Girişiminde Şehit Polis Eker Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Şehitliği ziyaret eden Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü.

Eker, gazetecilere oğlunun sesini, yüzünü özlediğini söyledi.

Çocuğuna doyamadığını belirten Eker, "Burası onun evi. Onun evini görmeye geliyorum. Onun özlemiyle yaşıyorum. Onun resimleriyle, elbiseleriyle konuşuyorum. Bir anne nasıl yanıyor bilemezsin. O mertti, dürüsttü, yakışıklıydı. Oğluma kıydılar. Oğlumu evlendiremedim, torun göremedim, doyamadım oğluma." dedi.

Eker, FETÖ mensuplarının idam edilmesini istediğini vurgulayarak, "Allah en büyük cezayı onlara versin. 'Vatanım' diye koştu oğlum. Bayrağını, vatanını seviyordu. Gözü karaydı, korkmazdı. Benim oğlum cesurdu. Küçüklükten öyle yetişti. Bu vatan, bu toprak bizim." diye konuştu.

Baba Nihat Eker de 10 yıldır acı çektiklerini söyledi.

Darbe girişimi sırasında şehit olanların vatanı ve milleti için canlarını feda ettiğini belirten Eker, şöyle dedi:

"Milletimizden Allah razı olsun, herkes dışarı çıktı, anında müdahale oldu. Sabaha kadar hiçbir tane şey kalmadı, hepsi yakalandı. Çok gururluyuz, vatan ve millet için gururluyuz. Allah'a şükür yine de payidar kaldı devletimiz, mahşere kadar ülkemiz devam edecek. Hiçbir zaman da kimse bu şeye yeltenmesin. Bu devlet yıkılacak bir devlet değil, tarihler boyu dünyaya hükmetmiş bir Osmanlı var."