Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi ile şehit yakınları ve gazilere destek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gazi olan Cafer Akın'ın başkanlığını üstlendiği dernek öncülüğünde başlatılan 'Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi' ile şehit yakınları ve gaziler, el emeği ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kahramankazan ilçesinde belediyede işçi olan Cafer Akın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak gazi oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cafer Akın, Kahramankazan Belediyesi bünyesinde kurulan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin başkanlığını üstlendi. Akın, dernek bünyesinde yaklaşık 10 yıldır tüm şehit yakınları ve gaziler yararına etkinlikler düzenleyerek, onların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuyor. Dernek adıyla okullarda panel ve sempozyumlar düzenleyerek, 15 Temmuz gecesini de anlatan Akın, son olarak kaymakamlık ve belediyenin desteği ile 'Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında gazi ve şehit yakınları mum, sabun, kağıt rölyef, deri çanta yapıp satıyor. Gazilerin de katıldığı projede renkli mumlar, el emeği çantalar satılarak gelir elde ediliyor. Ürünlerin satışından sağlanan gelirle de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

'BAYRAĞIMIZI AÇTIĞIMIZDA İTİLMEMİZ EN ACISIYDI'

Akın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından belediye önünde toplanıp Akıncı Üssü'ne yöneldiklerini anlatarak, "Üsse ilk varan kişilerden birisiyim. Üsse vardığımız anda üniformanın içine gizlenmiş hainler bizi görür görmez havaya ateş açtı. Biz ise kendi askerimiz sandığımız için konuşarak onları ikna etmeye çalışıyorduk. Bize buradan kalkan uçakların Kuzey Irak'a gittiğini söylediler; ancak biz ayrılmadık. Sabaha karşı yoğun ateş açıldı. En önde bulunduğum sırada ayağımdan vuruldum. Yaralandığımı ilk başta fark etmedim. Silah sesleri kesildikten sonra etrafıma baktığımda her tarafın kan içinde olduğunu gördüm. Önümdeki, yanımdaki ağır yaralıları görünce ben ayağımı hissetmedim bile o anda. Hain askerin gelip bizi ayağıyla itmesi ve tüfeğiyle uzaklaştırması üzerine 'Eyvah, ülke gitti' diye düşündüm. Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi, Türkiye'nin işgal altında kalabileceğini düşündüm. Hastaneye ulaştığımızda darbe girişiminin bastırıldığını öğrendiğimizde büyük bir rahatlama yaşadık. Benim için en acı hatıra, İstiklal Marşı'nı okuyup Türk bayrağını açtığımız sırada tüfekle itilmemizdi. Bir diğeri ise 'Ne mutlu Türk'üm diyene' derken ateş açılmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde bu sözü söylerken vurulduk" ifadelerini kullandı.

'GAZİLİK GURURU ACILARI BERTARAF EDİYOR'

Akın, aradan geçen 10 yılda 4 ameliyat geçirdiğini ve şu anda yüzde 70 engelli olduğunu söyleyerek, "Vücudumda şarapnel parçaları var ve ara sıra rahatsız ediyor. Ancak gazilik gururu ve vatanımızın işgal edilmesini engellemiş olmanın verdiği onur, bütün acılarımızı bertaraf ediyor" dedi.

'15 TEMMUZ'U GENİŞ KİTLELERE ANLATMAK İSTİYORUZ'

Akın, 15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için de çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Dernek olarak okullar açıldığında '15 Temmuz'u Kahraman Kazandı' gibi programlar düzenliyoruz. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize o gece yaşananları anlatıyoruz. Gençlerin bir kısmının yanlış bilgilerle büyüdüğünü görüyoruz. Olayların nasıl yaşandığını anlattığımızda çok şaşırıyorlar ve ilçelerinde böyle olayların yaşandığını yeni öğrendiklerini söylüyorlar. Bu çalışmaları ilerleyen dönemde il dışına da taşıyarak 15 Temmuz'u daha geniş kitlelere anlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin emanetini yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Akın, "Dernek bünyesinde onlar için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Son olarak başlattığımız proje ile onlara eğitimler verdik. Sonra da mum, çanta gibi eşyalar yapmaya başladık. Büyük ilgi gördü projemiz. Burada yaşanan tüm acıları unutuyorlar. Yaptıkları el ürünleriyle de aile ekonomilerine destek oluyorlar. Rabb'im milletimize ve devletimize bir daha böyle hain bir gece yaşatmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı