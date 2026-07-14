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15 Temmuz Gazileri Medipol'deki Fotoğraf Sergisinde Buluştu

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15 Temmuz gazileri, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Anadolu Ajansı arşivinden hazırlanan 'İhanetin 10. Yılı' fotoğraf sergisinde bir araya geldi. Rektör Güntürk'ün karşıladığı gaziler, sergiyi gezerek duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz gazileri, İstanbul Medipol Üniversitesinin Anadolu Ajansı arşivinden hazırladığı "İhanetin 10. Yılı: 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi"nde bir araya geldi.

Üniversitesinin güney kampüsü fuaye alanında dün açılan sergiyi ziyarete gelen gazileri, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk kapıda karşıladı.

Rektör Göktürk ve gazilerden oluşan grup sergi alanını gezdi ve 15 Temmuz konulu videoyu izledi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, AA muhabirine serginin o gecenin anısını diri tutmak için bir araç olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un tekrarının yaşanmaması temennisinde bulunan, şehit olanlara rahmet, gazilere ise şifa dileyen Büyükaslan, fotoğraflar için Anadolu Ajansına teşekkür ettiğini belirtti.

Etkinliğe katılan 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, "15 Temmuz milletin iradesine sahip çıktığı çok özel anlardan bir tanesiydi. Çok güzel bir duruş sergiledik." dedi.

15 Temmuz'u yaşamaya, yaşatmaya ve unutturmamaya gayret ettiklerini belirten Bayat, sergideki fotoğrafları gördüklerinde duygusal anlar yaşadıklarını, o güne tekrar döndüklerini, sergi dolayısıyla Medipol Üniversitesine teşekkür ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un bir milat olduğunu ifade eden gazi Gürbüz Akın ise vatan topraklarının teslim edilmediği Çanakkale'deki iradeyi 15 Temmuz'da gösterdiklerini dile getirdi.

Akın, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 10 yıl geçmesine rağmen biz hala aynı acıyla devam ediyoruz." diye konuştu.

Sergide, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Rektör Güntürk ve beraberindeki gaziler yemek yedi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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