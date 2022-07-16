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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Murat Çoban - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Karamanlı 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu programdaki konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü zaferinin meclisin, hükümetin, yargının, partilerin, medyanın, sivil toplum örgütlerinin velhasıl aziz milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yazdığı kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi aziz milletin ülkenin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığını dile getiren Selimoğlu, "Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.

Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, diyanet personeli tarafından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

AA / Murat Çoban - Güncel

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