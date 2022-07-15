15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi. Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Sultan Selim Camisi'nde Kuran'ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar yapıldı. Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu önünde başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kitap Kafe'de 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlik sonunda ilçedeki şehitlik ziyaret edilerek, dua edildi. Programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramiz Kanık, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit ve gazi aileleri katıldı. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel Güncel Haberler

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