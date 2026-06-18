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Konya'da 15 Temmuz anma etkinliklerinin hazırlıkları başladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' konseptiyle düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için Konya Valiliğinde hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda etkinlik programı ve görevlendirmeler netleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim!" konseptiyle 10'uncusu düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında Konya Valiliğinde hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce bir sunum gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere dair kurumlar arası görevlendirmeler ve program akışı netleştirildi.

Katılımcı kurum yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenen programın, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
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