Artvin'de sular altında kalan Tekkale Köyü Kalesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Türk Bayrağı asıldı. Yusufeli Dağcılık ve Yusufeli Off-road Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, şehitlerimize ve gazilerimize saygı duruşu yapıldı.

15 Temmuz anısına sular altında kalan kaleye Türk bayrağı asıldı

ARTVİN - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında, sular altında kalan Tekkale Köyü Kalesine botlarla gidilerek Türk Bayrağı asıldı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretmeye hazırlanıyor. Baraj nedeniyle 7 köy ve ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı.

Sular altında kalan Tekkale köyünde bulunan kale ve şapeller yerli ve yabancıların uğrak noktası haline geldi. Tamamen sulara gömülmeden görmek isteyenler bot ve kano eşliğinde kaleye akın ediyor.

Yusufeli Dağcılık ve Yusufeli Off-road Kulübü üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında sular altında kalan tarihi yerlerden birisi olan Tekkale köyü kilisesine Türk bayrağı astılar. Kulüp üyeleri, Emin Bülbül, Mustafa Kılıçlıoğlu, Fatih Ardıç, Şükrü Atalay, bot eşliğinde gölü geçip kaleye ulaşarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar.

Ardından vatani için canini veren aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okuduk akabinde ruhlarına fatiha okuduk dualar.