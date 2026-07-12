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CHP'li meclis üyelerine 'tiyatro' sözü nedeniyle adli kontrol

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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" dediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 CHP'li meclis üyesi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" dediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 CHP'li meclis üyesi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye meclisinde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Aktaş ve Özkan, savcılık ifadesinin ardından "adli kontrol" talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi.

Olay

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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