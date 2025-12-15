Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Yapan 15 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği gerekçesiyle 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. ???????

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyruldu.

15 sosyal medya hesabı ve yasa dışı kumar ve bahis sitelerinin muhatapları hakkında adli sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun geleceğinin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.