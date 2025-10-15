Haberler

15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 24 Kasım'da yapılacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 29 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLDİ

Adayların sözlü sınav sonuçları, "Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.

İTİRAZLAR 3 EKİM'DE SONUÇLANDIRILDI

Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

"2025 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA KILAVUZU" İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH VE ATAMA KILAVUZU BUGÜN YAYIMLANDI

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayımlandı.

ATAMALAR 24 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

BİNLERCE ÖĞRETMEN 19 OCAK'TA GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

mardinli yiğit:

Atama yok, her şey torpil olmuş, emniyette hizmetli olmak için milletvekilleri devreye giriyor..

