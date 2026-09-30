15 Avrupa ülkesinden diplomatlar Mesafir Yatta'da yıkım tehdidindeki okulları gezdi

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Avrupa'nın 15 ülkesinden diplomatlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde İsrail'in yıkım tehdidi altındaki okulları ziyaret etti.

Yatta, Mesafir Yatta ve Badiye bölgelerinin eğitim müdürü Bessam Cebr, 15 Avrupa ülkesinden konsolos ve diplomatların bölgedeki okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin durumunu yerinde incelemek üzere Mesafir Yatta'ya geldiğini söyledi.

Diplomatlar, Ummul Hayr ve Rifaiyye bölgelerini ziyaret ederek, Filistinlilerin yaşam koşullarını ve yıkım tehdidi altındaki okulları inceledi.

Heyet, İsrail makamlarının yıkım tehdidi altındaki Rifaiyye Okulu'nu ziyaret ederken, Ummul Hayr yakınlarındaki Necade Okulu önünde de bir araya geldi.

Filistin Eğitim Bakanlığına göre, İsrail makamları temmuz ayında, anaokulundan 7. sınıfa kadar yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Rifaiyye Okulu için yıkım bildirimi yaptı.

Cebr, Mesafir Yatta'da toplam 15 okulun yıkılma tehdidi altında olduğunu belirterek, bunlardan bazılarına İsrail makamlarınca yıkım bildirimi gönderildiğini ifade etti.

Avrupalı diplomatların öğrencilerin okullarına ulaşırken yaşadığı zorlukları, öğretmenlerin karşılaştığı sorunları ve okullara yönelik tehditleri yerinde incelediğini aktaran Cebr, Avrupa Birliği'ne (AB) öğrenci ve öğretmenlerin korunması ve okulların yıkılmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Heyetin ziyareti sırasında AB'ye Mesafir Yatta'daki eğitim sürecinin desteklenmesi çağrısı yapan Cebr, öğrencilerin okullarına düzenli şekilde ulaşabilmesinin sağlanmasını istedi.

Okulları ziyaret eden diplomatların hangi ülkelerden olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Mesafir Yatta'daki yıkım tehdidi

El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 12 Filistinli yerleşim biriminden oluşuyor ve bölgede 1100'den fazla kişi yaşıyor.

İsrail, 1980'li yıllarda Mesafir Yatta'daki yaklaşık 30 bin dönümlük alanı askeri bölge ilan etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi de Mayıs 2022'de Filistinlilerin bölgeden çıkarılarak alanın askeri eğitim için kullanılmasının önünde hukuki engel bulunmadığı yönünde karar vermişti.

BM, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 84 okulun yıkım emriyle karşı karşıya olduğunu, bunlar arasında Mesafir Yatta'daki okulların da bulunduğunu bildirmişti.

İsrail makamları, 4 Ağustos'ta Mesafir Yatta'ya bağlı Şaab el-Butum köyündeki bir okulun üç bölümünü yıkmıştı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Kaynak: AA