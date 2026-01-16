'15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması' sergisi Taksim Sanat'ta açıldı

Arbella markası tarafından düzenlenen "15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi, 12 Şubat'a kadar Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Farklı coğrafyalardan görsel anlatıları bir araya getiren serginin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Sanat'taki açılışına fotoğraf sanatçıları, kültür sanat dünyasından isimler ve basın mensupları katıldı.

Sergide 3'ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül kazanan 30 eser ile Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), Global Photographic Union (GPU) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) mansiyonlarına layık görülen 54 eser, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl yarışmaya, 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6 bin 294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda "Doğa ve İnsan", "Mutfaktan Kareler" ve "Serbest" olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Açılışta konuşan Durum Gıda CEO'su Gülçin Arslan Hazar, yarışmanın 15 yıldır aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Fotoğrafın evrensel dili sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı bakış açılarını aynı çatı altında buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu yıl 42 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla oluşan seçki, yalnızca bir yarışmanın değil doğa, insan, emek ve kültür üzerine güçlü bir görsel anlatının yansıması. Arbella olarak sanata, kültüre ve özenle üretilmiş anlara dokunan projeleri sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.